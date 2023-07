Amundi : collecte positive au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 27 juillet sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du premier semestre et du deuxième trimestre 2023.

Le groupe financier a enregistré un résultat net en hausse de +19% au deuxième trimestre, à 320 ME, grâce à la croissance des revenus et au très bon contrôle des coûts.

Le coefficient d'exploitation est de 52,3%, et les synergies Lyxor réalisées sont en avance (80% de l'objectif). Sur le S1, le résultat net ajusté à 3.620 ME, (+4,5% S1/S1).

Dans un contexte d'aversion au risque, le marché de la gestion d'actifs en Europe a enregistré une faible collecte au T2, surtout sur les actifs moyen-long terme, avec une décollecte en gestion active. La collecte est cependant positive chez Amundi (+3,7 MdE), grâce à une offre adaptée.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "Amundi a réalisé une très bonne performance financière sur le deuxième trimestre, malgré des marchés toujours incertains. Son résultat net a progressé de +19% par rapport au deuxième trimestre 2022, à 320 millions d'euros grâce à la croissance de ses revenus et à une très bonne maîtrise de ses coûts dans un contexte d'inflation.

Nous avons su adapter notre offre aux besoins des investisseurs, qui restent encore majoritairement adverses au risque. Cela s'est traduit par une bonne dynamique commerciale avec une collecte positive tant sur les actifs moyen-long terme que sur les produits de trésorerie.

En parallèle nous avons poursuivi notre développement avec le gain de nouveaux clients pour Amundi Technology et un enrichissement de notre offre en Investissement Responsable".