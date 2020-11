Amundi : changement de dénomination aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Amundi procède à une refonte de l'identité de marque d'Amundi Pioneer, activité d'Amundi aux Etats-Unis... Elle deviendra Amundi US à compter du 1er janvier 2021 et adoptera les codes de la marque Amundi.

Question de marque...

La nouvelle dénomination remplacera Amundi Pioneer, qui avait initialement été adoptée en juillet 2017 suite à l'acquisition de Pioneer Investments par Amundi. Avec notre nouvelle marque, Amundi US, nous bénéficions de l'image de marque d'Amundi et simplifions notre identité corporate. Nous figurons parmi les dix premières sociétés de gestion d'actifs au monde et nous sommes le plus important gestionnaire d'actifs Européen en termes d'encours sous gestion, avec plus de 1.650 milliards d'euros d'encours sous gestion, dont 350 milliards en investissement responsable. Nous nous réjouissons de ce changement de marque. Les clients américains sont de plus en plus à la recherche de notre perspective et de nos expertises multiples d'acteur mondial et innovant en matière d'investissement responsable , déclare Lisa Jones, Directrice Générale d'Amundi Pioneer.

...Dans la continuité

Boston est l'un des six pôles d'investissement internationaux d'Amundi dédié à la gestion des stratégies US d'obligations, d'actions et de solutions d'investissement multi-actifs pour une large gamme d'investisseurs particuliers et institutionnels aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Dans le cadre du processus de changement de marque, aucune modification ne sera apportée aux dirigeants, personnel, produits, services ou autres ressources.

Malgré le changement de son identité de marque aux Etats-Unis, Amundi Pioneer continuera de reconnaître l'héritage et la force de la marque Pioneer aux Etats-Unis ainsi que ses canaux de distribution internationaux, en conservant l'utilisation de la marque Pioneer pour les fonds "retail" distribués aux Etats-Unis et au niveau international.

Les fonds US et les fonds UCITS existants continueront d'être des fonds labellisés sous la marque Pioneer. Par exemple, le Pioneer Fund, l'un des fonds de Pioneer les plus anciens dont la création remonte à 1928, conservera son nom et la version UCITS continuera d'être appelée Amundi Funds - US Pioneer Fund.

A compter du 1er janvier 2021, l'activité d'Amundi aux Etats-Unis adoptera le logo international d'Amundi. Les sites Internet américains seront également concernés par cette refonte, à l'instar des réseaux sociaux, de la documentation produits, des documents marketing et des e-mails. Les noms officiels des entités juridiques aux Etats-Unis seront réalignés de manière à être conformes à la nouvelle identité de marque.