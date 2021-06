Amundi : ça avance plus vite que prévu pour Lyxor

(Boursier.com) — Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi. Les deux groupes sont entrés en négociation exclusive le 7 avril dernier. La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année 2021 (au plus tard en février 2022), sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 MdE d'encours et est l'un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 MdE d'encours, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%).

Avec cette opération, Amundi deviendra le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 MdE d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en matière de clientèle que de géographie.