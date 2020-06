Amundi : brokers en renfort

(Boursier.com) — Amundi remonte de 1,8% ce mercredi à 71,15 euros, alors que le broker Société Générale a entamé la couverture du dossier avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 78,50 euros. Morgan Stanley avait déjà revalorisé le dossier à 77,90 euros et Citigroup avait ajusté le tir à 63,5 euros auparavant... Amundi dispose d'une position de capital solide, avec un ratio CET 1 de 15,9% fin 2019 (incluant le provisionnement du dividende). L'affectation en réserve de l'intégralité du résultat de l'année 2019 a eu un effet positif supérieur à 500 points de base sur ce ratio, le portant ainsi à plus de 20%. La remontée rapide des marchés fait aussi l'affaire du groupe financier qui était tombé à moins de 50 euros au plus fort de la crise courant mars...