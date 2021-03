Amundi, Bpifrance et Sofipaca accompagnent Jérôme Dor sur Cogepart

(Boursier.com) — Bpifrance , accompagné par Amundi Private Equity Funds et Sofipaca, relaie Omnes au capital de Cogepart, aux côtés de Jérôme Dor, actionnaire majoritaire aux commandes du groupe depuis sa création, ainsi que de son équipe. Fondé en 1986, Cogepart est un leader français de la livraison du dernier kilomètre, spécialiste du segment des pièces automobiles de seconde monte, partenaire privilégié de la grande distribution alimentaire et du secteur du mobilier et prestataire majeur du e-commerce. Le groupe, actif en zones urbaines et rurales, emploie plus de 1.900 personnes. Cet investissement vise à accompagner Cogepart dans le déploiement de son plan de développement, tant en France qu'à l'international, porté par Jérôme Dor.