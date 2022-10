Amundi : bien orienté

(Boursier.com) — A contre-courant, Amundi remonte de 2,3% à 47,9 euros ce lundi. Oddo BHF a confirmé son avis 'surperformer' sur le gestionnaire d'actifs avec un objectif de cours de 68 euros. Le broker a relevé ses prévisions de BPA sur 2022 et 2023 de respectivement 4,7% et 3,7% pour intégrer une base d'actifs ossus gestion à fin septembre supérieur à ses attentes, et une amélioration des marges sous-jacentes du fait de l'amélioration du mix clients/produits. Le groupe a dégagé une bonne performance au T3 dans un environnement de marché difficile, démontrant ainsi la qualité de son business model. Il conserve des perspectives de croissance attractives à moyen terme qui semblent clairement sous-valorisées par le marché, le titre se traitant sur un PE 23e de seulement 8,4x.

Malgré des catalyseurs limités à court terme par les perspectives difficiles du marché, Barclays ('surpondérer') estime que la société est bien positionnée pour être une réussite à long terme dans la gestion d'actifs européenne et mondiale en raison de sa large gamme de produits et de son importante couverture géographique.