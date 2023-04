Amundi : Au premier trimestre, le résultat net ajusté atteint 300 ME

(Boursier.com) — Amundi a publié un résultat net élevé à 300 ME sur le premier trimestre grâce au profil diversifié et à l'efficacité opérationnelle du groupe, avec une bonne résistance T1/T1 des commissions de gestion malgré les effets de marché défavorables. Le management confirme la bonne maîtrise des coûts dans un contexte inflationniste.

Au premier trimestre 2023 le résultat net ajusté atteint 300 ME, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022, et en baisse de -7,5% par rapport au premier trimestre 2022, en lien avec l'évolution défavorable des marchés. Cette bonne performance financière s'explique par la diversification des activités d'Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges.

Les revenus nets s'établissent à 794 ME, en baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre 2022, mais stables (+0,4%) par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les commissions nettes de gestion se sont maintenues à un haut niveau : 736 ME, en baisse de -3,9% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -5,9% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l'effet mix ; elles progressent de +2,3% par rapport au quatrième trimestre 2022 ;

Les revenus d'Amundi Technology sont en forte croissance (+35% par rapport au premier trimestre 2022), à 13 ME, confirmant son développement ;

Les commissions de surperformance (28 ME) sont en baisse significative par rapport aux bases de comparaison élevées enregistrées aux premier et quatrième trimestre 2022 (respectivement 71 et 63 ME) ;

Enfin, les revenus financiers et autres sont positifs (16 ME), grâce au retour à des taux de rendement positifs sur le placement de la trésorerie nette et, sur le trimestre, à des variations de marché positives du portefeuille d'investissements.

Les charges d'exploitation sont bien maîtrisées, à 425 ME, en hausse de seulement +0,6% par rapport au premier trimestre 2022, dans un contexte d'inflation élevée.

Cette inflation, les investissements de développement et l'effet change défavorable ont été largement absorbés par les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l'intégration de Lyxor.

Dans ce contexte, la hausse des coûts très modérée sur un an, très inférieure à l'inflation constatée dans la plupart des pays où Amundi exerce ses activités, traduit l'agilité d'Amundi à ajuster sa base de coûts, ce qui se traduit ce trimestre encore par un coefficient d'exploitation au meilleur niveau du secteur : 53,6% en données ajustées.

Le Résultat brut d'exploitation6 (RBE) ressort à 369 ME, en baisse de -10,5% par rapport au premier trimestre 2022 et de -2,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d'Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en progression de +11,2% par rapport au premier trimestre 2022, à 22 ME.

Le résultat net comptable part du groupe s'élève à 285 ME et intègre l'amortissement d'actifs intangibles (contrats clients liés à l'acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 ME après impôts au premier trimestre 2023.

Le Bénéfice net par Action comptable atteint 1,40 euro.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "Amundi a réalisé de belles performances sur le premier trimestre 2023 dans un contexte de marché incertain. Notre résultat net ajusté est resté stable à 300 millions d'euros par rapport au quatrième trimestre 2022 grâce au maintien de nos revenus et à la bonne maîtrise de nos charges. Les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l'intégration de Lyxor nous ont en effet permis d'absorber les effets de l'inflation tout en continuant à investir. Il faut également souligner la bonne collecte de nos activités Retail sur le trimestre, qu'il s'agisse des réseaux partenaires en France et à l'international ou des distributeurs tiers".