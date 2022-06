Amundi annonce ses ambitions stratégiques pour 2025

(Boursier.com) — Amundi , le leader européen de la gestion d'actifs et dans le top 10 mondial, dévoile aujourd'hui son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d'un coefficient d'exploitation au meilleur niveau de l'industrie et un rendement élevé pour les actionnaires.

Après s'être hissée parmi les leaders mondiaux de l'asset management et avoir atteint ou dépassé les objectifs de son précédent plan stratégique, Amundi entend poursuivre sa trajectoire de croissance.

La gestion d'actifs reste une industrie de croissance

L'environnement macro-économique et géopolitique reste incertain. Cependant, plusieurs tendances de fond demeurent porteuses et vont continuer à soutenir la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs : le déficit de solutions d'épargne en vue de la retraite pour une population vieillissante, un important montant d'épargne accumulé sur les comptes courants des particuliers, les besoins de financement de la transition énergétique et la montée en puissance d'une classe moyenne en Asie.

Bien placée pour saisir ces opportunités, Amundi entend s'affirmer comme l'un des grands bénéficiaires de ces évolutions, grâce à son envergure mondiale, sa crédibilité dans le domaine de l'investissement responsable, son expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'épargne, ses ressources digitales ainsi que sa taille, son efficacité opérationnelle et son expérience réussie en matière d'acquisition.

Ambitions stratégiques pour 2025

"Renforcer notre leadership dans la gestion d'actifs

Continuer à montrer la voie en matière d'investissement responsable.

S'affirmer comme un fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaîne de valeur de l'épargne.

Poursuivre des opérations de croissance externe créatrices de valeur.

Piliers de la création de valeur 2022-2025

Une forte croissance organique : environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net.

Efficacité opérationnelle : maintien d'un coefficient d'exploitation <53%1 après synergies Lyxor.

Un rendement attractif pour les actionnaires : taux de distribution supérieur ou égal à 65%, soit environ 3 MdsE de dividendes ordinaires cumulés.

Un capital excédentaire attendu à environ 2 MdsE, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires.

Ambitions 2025

La croissance d'Amundi sera tirée par le renforcement de son leadership dans la gestion d'actifs, par son développement dans l'investissement responsable où elle continuera à montrer la voie, et par sa volonté de devenir un fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaîne de valeur de l'épargne. Amundi poursuivra aussi des opérations de croissance externe créatrices de valeur, s'appuyant sur son expérience en tant que consolidateur naturel de l'industrie.

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, commente : "Amundi se donne pour ambition d'amplifier son leadership mondial dans la gestion d'actifs. Nous renforcerons notre croissance organique partout dans le monde grâce à la diversité de nos expertises de gestion et au développement de nouvelles activités dans le secteur de la technologie et des services. Forts de notre expérience en matière de consolidation, nous saisirons les opportunités de croissance externe pour accélérer ce développement.

Notre plan stratégique 2025 prévoit une forte création de valeur pour nos actionnaires, que ce soit en distribution de dividendes ou à travers notre capacité à dégager un capital excédentaire de 2 milliards d'euros".