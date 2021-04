Amundi : AG à suivre

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la société Amundi se tiendra le 10 mai 2021 à 9h30.

Compte tenu des mesures administratives en vigueur à ce jour limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, et conformément à l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, l'Assemblée générale 2021 est convoquée hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Néanmoins, afin de préserver au mieux leurs droits, les actionnaires conserveront la possibilité d'assister et de participer à l'Assemblée Générale à distance et en direct, par voie de visioconférence via la plateforme LUMI TECHNOLOGIES.