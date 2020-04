Amundi : activité et résultats "maintenus à un haut niveau"

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Amundi s'est réuni le 29 avril 2020 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier trimestre 2020. Concernant l'activité, le groupe évoque des encours de 1,527 MdE au 31 mars 2020, en progression de 3,5% sur un an (baisse limitée à -7,6% vs fin 2019 en raison essentiellement d'un fort effet marché négatif à fin mars). L'activité est tirée par le Retail et les JVs (+12,1 MdsE). L'activité en Retail hors JVs est peu affectée par la crise au T1 2020 (+2,5 MdsE). Le groupe souligne les flux toujours importants dans les JVs (+9,7 MdsE) avec une contribution positive de toutes les entités, et une décollecte nette en Institutionnels et Corporates (-15,4 MdsE) liée à des sorties en produits de trésorerie et au 'derisking' des clients. La décollecte totale est contenue, à -3,2 MdsE (-0,2 % des encours à fin 2019).

Le résultat brut d'exploitation (hors résultat financier) ressort en hausse de +12,2% vs T1 2019. Les revenus nets de gestion s'établissent à 673 ME, en hausse de +5,1% vs T1 2019. Les charges d'exploitation sont de 331 ME, en baisse de -1,4% vs T1 2019. Le résultat financier est négatif (-61 ME) du fait de la valorisation en mark to market à fin mars 2020 du portefeuille de placement et du seed money. Le coefficient d'exploitation est inférieur à 50% hors résultat financier, et de 54,1% (contre 50,9% au T1 2019) y compris résultat financier. Enfin, le résultat net comptable atteint 193 ME (contre 235 ME au T1 2019) et le résultat net ajusté 206 ME (247 ME au T1 2019).

"Face à une crise d'une ampleur inédite, Amundi s'est rapidement adaptée grâce à la robustesse de sa plateforme informatique propriétaire et au professionnalisme de l'ensemble des collaborateurs dont je salue l'engagement et l'esprit de solidarité. L'entreprise est ainsi opérationnelle à 100% dans toutes ses fonctions : gestion, risques, middle-office, commerciale. Les résultats du 1er trimestre 2020 confirment une nouvelle fois la solidité du business-model d'Amundi fondé d'une part sur une forte diversification des activités, d'autre part sur une efficacité opérationnelle de haut niveau. Les encours sous gestion sont ainsi en hausse de +3,5% sur un an. Au 1er trimestre 2020, la collecte du Retail et des JVs s'élève à plus de 12 MdsE, et compense quasiment la décollecte des Institutionnels et Corporates liée au contexte de crise. Le Résultat Brut d'Exploitation opérationnel est en hausse de plus de 12% grâce à un effet de ciseau positif entre la progression des revenus de gestion (+5%) et la baisse des coûts (-1%). Le résultat net est maintenu à un haut niveau (206 ME). Le Groupe a initié récemment de nouveaux relais de croissance dans le Retail avec les partenariats stratégiques signés avec Banco Sabadell et Bank Of China. Ces partenariats se mettent en place conformément aux objectifs et au planning annoncés.

La durée de la crise et son impact sur l'activité demeurent difficiles à estimer. Néanmoins, grâce à la solidité de son business model et à ses relais de croissance, Amundi est bien armée pour faire face aux défis résultant de ce contexte exceptionnel", conclut le management.