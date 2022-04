Amundi a maintenu au 1er trimestre un bon niveau de résultat net ajusté

(Boursier.com) — Aundi présente un premier trimestre solide dans un environnement moins favorable avec une forte collecte en actifs MLT2 hors JVs (+21 MdsE), notamment en Retail.

A noter toutefois un ralentissement marqué, constaté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Au total, compte tenu des sorties en produits de trésorerie (-26,3 MdsE hors JVs) et d'un effet marché négatif (-46,4 MdsE), les encours gérés par Amundi atteignent 2021 MdsE au 31 mars 2022, en progression de +15,1% sur un an et en baisse de -2,1% par rapport à fin décembre 2021.

Amundi maintient au 1er trimestre 2022 un bon niveau de résultat net ajusté (324 ME), dans un environnement devenu moins porteur. Cette croissance s'explique par l'effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du T1 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d'une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d'exploitation de 50,6%).

Assemblée Générale et dividende

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Amundi aura lieu le 18 mai prochain à 9h30. Comme déjà annoncé, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net comptable part du Groupe en 2021, et à un rendement de 7,1% sur la base du cours de l'action au 26 avril 2022 (clôture).

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "Dans un contexte devenu plus difficile en raison de la volatilité accrue des marchés et de la guerre en Ukraine, Amundi affiche un trimestre solide grâce à une collecte soutenue en actifs moyen long terme, portée par la plupart de nos expertises et de nos différents segments de clientèle. L'acquisition de Lyxor porte ses fruits avec une forte dynamique commerciale en gestion passive".

Calendrier de communication financière

Assemblée Générale exercice 2021 : 18 mai

Détachement du dividende : 23 mai

Mise en paiement du dividende : à compter du 25 mai

Publication des résultats du S1 2022 : 29 juillet

Publication des résultats des 9M 2022 : 28 octobre.