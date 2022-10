Amundi : A la fin septembre, les encours sous gestion du groupe atteignaient 1.895 Milliards d'euros

(Boursier.com) — Le groupe financier Amundi annonce une décollecte nette de 12,9 Milliards d'euros au cours du troisième trimestre dans un contexte de conditions de marchés volatiles et de remontée de l'aversion au risque chez les investisseurs.

Le gestionnaire d'actifs indique avoir notamment enregistré sur le trimestre 3,8 Milliards d'euros de sorties de capitaux en gestion passive et 8,1 milliards de décollecte sur les produits de trésorerie.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la décollecte ressort à 8 milliards d'euros, essentiellement sur les produits de trésorerie. A la fin septembre, les encours sous gestion du groupe atteignaient 1.895 Milliards d'euros, en baisse de 2% sur trois mois, mais en hausse de 5% sur un an.

La direction d'Amundi dit s'attendre à ce que l'aversion au risque se poursuive, tout en affichant sa confiance pour la croissance du groupe : "On estime que l'aversion au risque de nos clients va persister au trimestre suivant tant que les incertitudes macro-économiques perdurent. On adapte notre offre de manière continue", a déclaré Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi. "Les relais de croissance restent là malgré les difficultés du marché actuel... Je reste parfaitement confiante dans nos capacités à faire croître nos différents métiers", a-t-elle ajouté.