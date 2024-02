Amundi a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 ME

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 6 février sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du quatrième trimestre et de l'année 2023.

Le groupe fait part d'une hausse annuelle de 7% de ses encours sous gestion, l'incertitude sur les marchés ayant continué à alimenter la demande de produits d'investissement à faible risque. Le total des encours sous gestion du groupe au quatrième trimestre a progressé ainsi à 2.037 milliards d'euros, en hausse de 3,2% par rapport au trimestre précédent.

Amundi a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 Millions d'euros, en ligne avec les attentes et en hausse de 3,4% sur un an. Les revenus nets ajustés du groupe sur la même période ont progressé de 2% à 806 millions d'euros.

Pour l'essentiel, la collecte de 13,2 milliards d'euros, hors contribution des joint-ventures en Asie, a été soutenue par les produits de trésorerie et la gestion dite "passive".

La direction a confirmé les objectifs du groupe pour 2025, notamment une croissance annuelle moyenne du résultat net d'environ 5%. Le gestionnaire de fonds a indiqué qu'il proposera un dividende de 4,10 euros par action, dans la lignée du dividende de 2022.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "L'année 2023 a été très satisfaisante pour Amundi : notre collecte a atteint +26 MdsE et notre résultat net a progressé de +4% à plus d'1,2 MdE. Nous poursuivons par ailleurs notre plan stratégique de développement avec l'annonce d'une acquisition dans les actifs réels. Tout au long de l'année, Amundi a su accompagner ses clients avec des solutions adaptées aux conditions de marché, dans l'obligataire, la gestion passive et les produits de trésorerie, où nous bénéficions d'une forte reconnaissance de nos expertises. De même, nos produits structurés et nos fonds à maturité obligataires, segment sur lequel Amundi est le leader mondial, ont particulièrement séduit nos clients, dans un contexte de taux et d'inflation élevés. La croissance de notre rentabilité a été obtenue grâce à des revenus en hausse, à la contribution très dynamique de nos JV asiatiques, et au maintien de notre efficacité opérationnelle. Par ailleurs, nous continuons à mettre en oeuvre notre plan stratégique, avec l'acquisition d'Alpha Associates, qui nous permettra d'accélérer notre développement sur le marché en forte croissance des actifs privés. Cette opération est parfaitement en ligne avec nos objectifs stratégiques et nos critères d'acquisition, et constitue un vecteur supplémentaire de croissance et de création de valeur pour nos clients et nos actionnaires".