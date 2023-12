Amundi  : +15% depuis le début de l'année

(Boursier.com) — Amundi grimpe de 1,4% sur les 61,65 euros ce vendredi, alors que JP Morgan surpondère le dossier et relève même son cours cible à 80,50 euros dans un contexte de moindre pression sur les taux longs sur fond de décrue de l'inflation, alors que le groupe publié des encours sous gestion en hausse de 4,1% sur un an à la fin septembre.

Les encours sous gestion du groupe ont augmenté au troisième trimestre de 13,7 milliards d'euros sur un an pour s'établir à 1.973 milliards d'euros à fin septembre. La gestion passive a enregistré une forte collecte au troisième trimestre, de 10,8 milliards d'euros. La joint-venture d'Amundi avec la banque publique indienne SBI a également contribué à la collecte (+2 milliards d'euros). Le titre a gagné 15% depuis le début de l'année.