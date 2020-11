Amplitude Surgical : un premier trimestre en légère croissance

Amplitude Surgical : un premier trimestre en légère croissance









Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a réalisé au premier trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre de 21,6 ME, en progression de +3,6% et +6,3% à taux constants.

Sur le marché français, l'activité est en progression de 17% à 14,1 ME, soit 65,5% du chiffre d'affaires total. La progression de l'activité correspond à la contribution des nouveaux clients acquis en début d'année 2020 et au rattrapage de l'activité non réalisée pendant la période de confinement de mars à mai 2020. L'activité internationale reste impactée par la pandémie COVID-19, notamment en Australie et au Brésil. Elle ressort à 7,4 ME, en baisse de -15% et de -8,5% à taux constants.

Amplitude Surgical souligne que l'évolution de la pandémie du COVID-19 depuis début octobre 2020, notamment en France touchée par une deuxième vague de la pandémie, se traduit par la mise en place des restrictions d'accès aux blocs opératoires et de la régulation du niveau des chirurgies programmées dans certaines zones géographiques. Sur la dernière semaine d'octobre ainsi que sur les premières semaines de novembre 2020, un retrait d'activité d'environ 30% est constaté en France par rapport à la même période en 2019.