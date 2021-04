Amplitude Surgical : troisième trimestre en croissance

(Boursier.com) — Amplitude a publié la semaine dernière son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2020-21 (à fin mars 2021), qui ressort à 73,5 ME, en retrait de -3,8% et -1,8% à taux constants.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2020-21 (de janvier à mars 2021), le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort à 27,6 ME, en progression de +3,7% et +4,7% à taux constants.

L'activité du Groupe reste impactée par la situation sanitaire et la troisième vague du COVID-19, toutefois l'impact cumulé de cette situation sur les 3 mois de la période reste légèrement inférieur à l'impact estimé de la première vague de COVID-19 en mars 2020 qui s'élevait à 4,2 ME et qui avait conduit à l'arrêt quasi-totale de l'activité du Groupe.