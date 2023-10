Amplitude Surgical : résultats annuels bien orientés

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a enregistré sur son exercice 2022-2023 une marge brute de 70,7%, en retrait de -89 pb, impactée principalement par une hausse des prix de revient de ses produits.

L'EBITDA du spécialiste des technologies de chirurgie orthopédique s'élève à 26,1 ME, en croissance de 18,7%, soit un taux d'EBITDA de 26,1%, en hausse de +95 pb par rapport à celle de l'exercice 2021-2022.

Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 10,3 ME contre un bénéfice de 6,8 ME lors de l'exercice 2021-2022, porté par l'évolution favorable du chiffre d'affaires et une croissance des charges d'exploitation maitrisée.

Le résultat des activités abandonnées s'élève 45,3 millions d'euros au 30 juin 2023 et correspond à l'impact net de la cession des activités Novastep. Le résultat net (part du Groupe) affiche un bénéfice de 39,2 ME, contre une perte nette de -4,4 ME au cours de l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2023-2024, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% avec une marge d'EBITDA stable de l'ordre de 26%.