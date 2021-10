Amplitude Surgical publie un EBITDA de 20,6 ME

(Boursier.com) — Amplitude Surgical, acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ses résultats annuels 2020-21. Le groupe a réalisé 95,5 ME de chiffre d'affaires et 20,6 ME d'EBITDA sur la période.

Le Chiffre d'affaires annuel est en hausse de +8,2% et de +10,0% à taux constants. L'EBITDA est de 20,6 ME, représentant 21,6% du chiffre d'affaire. La position de trésorerie et équivalents de trésorerie ressort à 30,7 ME à fin juin 2021

La direction rappelle la proposition de rappel de cotisations de 5,5 ME à la suite d'un quatrième contrôle de l'URSSAF sur la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux.

Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : "L'activité d'Amplitude Surgical a été impactée une grande partie de l'exercice sur la majorité de ses marchés par la situation sanitaire liée à la COVID-19 et notamment, suite à la mise en place des restrictions d'accès aux blocs opératoires. L'activité du Groupe ressort toutefois en hausse de 10,0% à taux constants par rapport à l'exercice précédent qui avait subi un arrêt quasi-total de l'activité à partir de mi-mars 2020. Malgré un contexte perturbé, la maitrise des coûts nous a permis de maintenir un EBITDA à 21,6% du chiffre d'affaires, en progression par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe dispose également d'un bon niveau de trésorerie pour l'exercice à venir. Toutefois, l'évolution incertaine de la pandémie du COVID-19 ne permet pas à ce stade de communiquer des objectifs pour l'exercice 2021-22".

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-22, le jeudi 18 novembre 2021, après la clôture du marché.