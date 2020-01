Amplitude Surgical : nomination de Dimitri Borchtch au poste de Vice-Président Finances

Amplitude Surgical : nomination de Dimitri Borchtch au poste de Vice-Président Finances









Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — Amplitude Surgical, leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce aujourd'hui la nomination de Dimitri Borchtch au poste de Vice-Président Finances, dont le mandat prendra effet immédiatement.

Il succède à Philippe Garcia qui avait rejoint Amplitude Surgical en novembre 2010 et qui a largement contribué à la forte dynamique de croissance rentable du Groupe, en permettant notamment au chiffre d'affaires d'atteindre près de 103 ME contre 36,7 ME pour l'exercice 2009-10.

Dimitri Borchtch (42 ans) est diplômé de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (2001) et a obtenu son MBA à l'INSEAD en 2007.

Dimitri Borchtch débute sa carrière en audit financier chez Arthur Andersen puis chez Ernst & Young dans le département de Transaction Advisory Services. De 2007 à 2010, il y évolue pour devenir, dans le même département, Senior Manager. En mars 2011, Dimitri Borchtch est nommé Responsable du Programme Economie Circulaire à la Direction des Investissements d'Avenir à l'ADEME (Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie) pour y mener des investissements pour le compte de l'Etat dans des projets industriels environnementaux innovants. En 2012, Dimitri Borchtch rejoint Eight Advisory au bureau de Lyon en tant que Directeur du département des Transaction Services. Il y réalise notamment, dans la continuité de son expérience chez Ernst & Young, des missions de Due Diligence dans le cadre d'acquisitions ou de cessions d'entreprises.

En 2013, Dimitri Borchtch est nommé Directeur Administratif et Financier d'OXXO Evolution, société spécialisée dans la menuiserie sur-mesure. Depuis 2015, Dimitri Borchtch était Directeur Administratif et Financier au sein du Groupe Redspher, spécialisé dans le transport et la logistique d'urgence sur l'ensemble du marché européen. Son expertise et ses solides expériences financières acquises au cours de ses précédentes fonctions ont été des atouts majeurs dans la forte croissance du Groupe Redspher.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Dimitri Borchtch qui occupera, à mes côtés, un poste clé au sein de l'équipe de direction du Groupe. Ses différentes expériences et atouts seront déterminants pour soutenir et confirmer notre dynamique de croissance à moyen et long-terme. Je tiens à remercier chaleureusement Philippe Garcia pour sa contribution et son dévouement envers Amplitude Surgical pendant près de neuf ans et dont les compétences ont été précieuses et majeures pour le déploiement de nos activités à l'international notamment aux États-Unis et dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la Société. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs."

Dimitri Borchtch, nouveau Vice-Président Finances du Groupe, annonce : "Je remercie l'équipe d'Amplitude Surgical pour la confiance qu'ils m'accordent à travers cette nomination. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je m'attacherai à poursuivre le travail réalisé par mon prédécesseur et m'engage à atteindre les objectifs de croissance fixés pour les prochaines années ainsi qu'à renforcer le positionnement du Groupe qui dispose de forts potentiels sur son marché."

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019-20, le jeudi 20 février 2020, après la clôture du marché.