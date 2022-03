Amplitude Surgical : Le ROC ressort bénéficiaire à hauteur de 1,9 ME

(Boursier.com) — Amplitude Surgical annonce ses résultats du 1er semestre 2021-22. Le Chiffre d'affaires consolidé du groupe ressort à 48,1 ME, en hausse de 3,9% à taux constants avec une baisse de l'EBITDA (-9%) à 9,9 ME pour une marge de 20,5%. Le Résultat Opérationnel Courant ressort bénéficiaire à hauteur de 1,9 ME. La position de trésorerie était de 24,6 ME au 31 décembre 2021.

Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : "Au cours du premier semestre de l'exercice 2021-22, Amplitude Surgical affiche une progression de son chiffre d'affaires de 3,9% à taux constants. La baisse du taux de marge brute suite à un niveau plus faible des activités industrielles que celui enregistré au cours du premier semestre de l'exercice 2020-2021, combiné à une augmentation des dépenses commerciales dans les activités des extrémités, conduisent à un repli de l'EBITDA de -9,0% à 9,9 ME. Le Résultat opérationnel courant ressort cependant bénéficiaire de 1,9 ME, en très léger retrait par rapport à l'exercice précédent".

