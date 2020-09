Amplitude Surgical : le contrat d'acquisition est signé avec PAI Partners à 2,15 euros l'action

Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce du 30 juillet indiquant l'entrée en négociations exclusives d'Apax Partners et des dirigeants d'Amplitude Surgical avec PAI Partners, les instances représentatives du personnel de la société ont rendu le 11 septembre, à l'issue du processus d'information-consultation, un avis favorable à l'unanimité sur le projet de rapprochement.

Apax Partners, Olivier Jallabert, fondateur et président-directeur général d'Amplitude Surgical, ainsi que certains dirigeants et cadres de la société ont signé le contrat d'acquisition par Auroralux, une société contrôlée par PAI Partners, de l'intégralité des actions Amplitude Surgical qu'ils détiennent au prix de 2,15 euros par action.

A l'issue de l'acquisition, Auroralux détiendra un total de 25.010.557 actions Amplitude Surgical, soit 52,3% du capital.

En cas de réalisation de l'acquisition envisagée, Auroralux déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Amplitude Surgical en circulation ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre, au prix unitaire identique de 2,15 euros.

Auroralux a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de la société n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote d'Amplitude Surgical.

L'acquisition qui a déjà été autorisée par l'autorité brésilienne de la concurrence reste soumise à l'entrée en vigueur définitive de cette décision, à son approbation par les autorités française et marocaine de la concurrence ainsi qu'à la revue du ministère français de l'Economie et des Finances au titre du contrôle des investissements étrangers.

La réalisation de l'acquisition devrait intervenir au cours du 4e trimestre 2020.

Un expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique. Dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée, le Conseil d'administration d'Amplitude Surgical devra rendre son avis motivé sur l'intérêt de l'offre publique et sur ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé sera rendu sur la base du rapport établi par l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel et sera reproduit dans le projet de note en réponse préparé par la société. Daniel Caille, administrateur indépendant, sera en charge du processus d'examen de l'offre publique et des démarches qui permettront la délivrance de l'avis motivé.

L'offre publique pourrait intervenir entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021.