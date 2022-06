(Boursier.com) — Amplitude Surgical lance une revue stratégique de son activité Novastep, spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles).

Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 28 juin, a en effet émis la recommandation de lancer une revue stratégique de l'activité spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles), portée par les filiales Novastep en France et aux Etats-Unis, avec un objectif de maximiser la création de valeur et poursuivre le développement du Groupe Amplitude Surgical. La revue à mener par le Groupe pourrait éventuellement conduire à la cession de cette activité.

Le Groupe mandatera dans les prochaines semaines les conseils financiers pour l'accompagner dans cette revue.

Perspectives

L'exercice 2021-22 a été significativement impacté par la pandémie liée à la COVID-19. Au titre de l'exercice 2021-22 qui sera clôturé le 30 juin 2022, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 104 à 105 millions d'euros, et une marge d'Ebitda de l'ordre de 20%. Les activités Novastep contribueront pour environ 17% du chiffre d'affaires du Groupe.

Sous réserve que la pandémie de COVID-19 n'ait pas des nouveaux impacts restreignant l'activité économique du Groupe dans ses marchés et sous réserve de disponibilité du personnel médical dans les établissements de santé, la Société anticipe :

- un retour à la trajectoire de croissance pré-COVID après une première reprise de croissance en 2021-22, se traduisant par un chiffre d'affaires d'environ 129 millions d'euros sur l'exercice 2022-23 (exercice arrêté au 30 juin 2023) ; et

- une marge d'Ebitda de l'ordre de 21% pour l'exercice 2022-23 (exercice arrêté au 30 juin 2023).