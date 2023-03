Amplitude Surgical : l'EBITDA grimpe à 11,7 ME au S1

(Boursier.com) — Amplitude Surgical annonce ses comptes du 1er semestre qui ressortent à hauteur de 45,2 ME (+10,8% à taux constants) pour le chiffre d'affaires et à 11,7 ME pour l'EBITDA (+14%). Le taux d'EBITDA ressort ainsi à 25,8%?. Le Résultat Opérationnel Courant est bénéficiaire à hauteur de 4,9 ME. La position de trésorerie s'inscrit à 11 ME au 31 décembre 2022.

Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical, a déclaré : "Le chiffre d'affaires du groupe Amplitude Surgical du premier semestre de l'exercice 2022-23, hors activité d'Extrémités pour laquelle une revue stratégique est en cours, affiche une progression de +10,8% à taux constants par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. La hausse de l'activité combinée à une maitrise des coûts opérationnels, conduit à une amélioration de l'EBITDA de +14% à 11,7 ME. Le Résultat opérationnel courant est bénéficiaire et s'élève à 4,9 MEUR, en forte progression par rapport au premier semestre de l'exercice précédent."