Amplitude Surgical fléchit après sa publication annuelle

(Boursier.com) — Amplitude Surgical perd 2,7% à 1,63 euro dans un volume limité ce matin. Le groupe a publié pour l'année 2019-2020 un chiffre d'affaires consolidé de 88,3 ME, en baisse de 13,4% à taux constants, impacté par la pandémie du COVID-19. En France, le groupe fait état d'une baisse du chiffre d'affaires annuel de 15,7% à 55,2 ME. A l'international, la baisse du chiffre d'affaires annuel est de 9,3% à taux constants, à 33,1 ME. Le groupe souligne tout de même la croissance de l'activité de Novastep, à +9,4% à taux constants et 8,7 ME. Il fait part d'une normalisation de l'activité à fin juin sur l'ensemble des zones géographiques à l'exception du Brésil et des Etats-Unis, ainsi que du renforcement de la position de trésorerie à 36 ME au 30 juin 2020 - dont 19,5 ME issus des Prêts Garantis par l'État et d'un prêt Atout de la BPI.

Olivier Jallabert, PDG, déclare : "Après les huit premiers mois de l'exercice 2019-20, pendant lesquels Amplitude Surgical a poursuivi sa croissance portée par une bonne performance de l'activité à l'international et par des gains de clients en France, la fin de l'exercice a été marquée par un fort ralentissement de l'activité lié à la pandémie du COVID-19 ayant pour conséquence le report des interventions chirurgicales programmées. Dans ce contexte sanitaire, le chiffre d'affaires annuel est en repli de 13,4%. À fin juin, l'amélioration de la situation sanitaire dans la quasi-totalité des pays dans lesquels le Groupe opère a permis un retour à un niveau d'activité normal. Je me réjouis par ailleurs de la poursuite de la montée en puissance de Novastep qui représente aujourd'hui près de 10% du chiffre d'affaires du Groupe, avec une croissance de plus de 63% sur les Etats-Unis".