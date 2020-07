Amplitude Surgical : entrée en négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire de PAI Partners

(Boursier.com) — PAI Partners est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le capital d'Amplitude Surgical, acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs.

Olivier Jallabert, fondateur et président-directeur général d'Amplitude Surgical, a commenté : "Les équipes Amplitude Surgical et moi-même sommes heureux de nous associer à PAI Partners, dont nous partageons les valeurs et l'ambition. Je tiens à remercier Apax Partners pour leur soutien tout au long des dix dernières années, y compris ces derniers mois alors que le Groupe faisait face à une crise sanitaire internationale sans précédent. Nous avons démontré notre résilience à travers cette crise grâce à notre modèle, notre proximité avec nos clients et la qualité de nos équipes. Nous souhaitons la bienvenue à PAI Partners et sommes heureux de démarrer ce partenariat."

Stefano Drago, associé au sein de PAI Partners, a commenté : "Nous sommes ravis d'accompagner Amplitude Surgical en tant qu'actionnaire et remercions Apax Partners et Olivier Jallabert ainsi que l'ensemble du Management pour leur confiance. C'est une formidable opportunité pour nous que d'investir dans un groupe aussi prestigieux et avec une équipe de Management aussi talentueuse."

Bertrand Pivin, associé au sein d'Apax Partners, a commenté : "Nous sommes heureux d'avoir accompagné la société pendant une phase clé de son développement. Au cours de ces neuf années, Amplitude Surgical, emmenée par son fondateur Olivier Jallabert entouré de son équipe, s'est hissée parmi les leaders Européens de l'orthopédie. Son chiffre d'affaires a doublé et son EBITDA a presque triplé grâce notamment à une forte expansion internationale, à la création de Novastep - sa filiale Foot and Ankle - et à l'accent mis sur la recherche et l'innovation, notamment en matière de navigation assistée et d'impression 3D.

La cession de notre bloc de contrôle à un acteur reconnu du monde de l'investissement dans la santé permettra à l'ensemble des actionnaires de trouver une liquidité et à la société de poursuivre son expansion dans d'excellentes conditions."