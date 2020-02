Amplitude Surgical : en croissance d'environ 6% à mi-exercice

Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — Amplitude Surgical affiche au premier semestre de son exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires de 49,8 ME, en progression de 5,8% et 5,7% à taux constants. Sur le marché français, le chiffre d'affaires semestriel d'Amplitude Surgical est en progression de 1,1% à 30,4 ME.

L'activité internationale ressort à 19,4 ME, en croissance de 14,2% et de 13,9% à taux constants, portée à la fois par la performance des filiales et des distributeurs. Les filiales enregistrent une croissance de 13,2% à 14,4 ME, notamment grâce à la contribution du Brésil, de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis pour l'activité Novastep. Les distributeurs sont aussi en forte progression de 16,1% à 5,1 ME.

Amplitude Surgical maintient une structure financière solide avec, à fin décembre 2019, une trésorerie et équivalents de trésorerie proche de 19,2 ME contre 19,6 ME à fin juin 2019. Le groupe confirme ses objectifs annuels.