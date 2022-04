Amplitude Surgical conclut un partenariat avec eCential Robotics

(Boursier.com) — eCential Robotics, entreprise de croissance française qui conçoit, produit et commercialise le premier système unifiant imagerie 2D/3D robotisée et navigation chirurgicale pour les indications de chirurgie osseuse, et Amplitude Surgical ont signature d'un partenariat long terme en vue de développer une solution robotisée destinée à la chirurgie du genou.

Combiner les forces de deux partenaires

eCential Robotics et Amplitude Surgical ont conclu un accord afin d'associer leurs technologies pour la chirurgie robotisée du genou. Basé sur l'excellence technique des produits et une vision commune à long terme, ce partenariat permet de conjuguer le meilleur des deux sociétés.

Les technologies robotiques fournies par eCential Robotics permettront de tirer pleinement parti des spécificités des solutions d'Amplitude Surgical en matière de navigation chirurgicale et d'implants orthopédiques, optimisant ainsi la chirurgie proposée au patient.

Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical, commente "Cette collaboration marque une nouvelle étape dans notre stratégie, en offrant aux chirurgiens la possibilité d'optimiser leur technique chirurgicale, non seulement avec la navigation, mais également avec l'assistance robotique. Nous sommes fiers de travailler avec un partenaire aussi remarquable qu'eCential, ainsi qu'une équipe de chirurgiens de renom, et de perpétuer l'héritage de l'expertise orthopédique française. Le fruit de cette collaboration permettra à Amplitude de concurrencer les acteurs majeurs de ce segment, avec une solution robotique innovante".