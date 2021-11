Amplitude Surgical : chiffre d'affaires trimestriel en retrait

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a enregistré au cours du premier trimestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 20,2 ME, en retrait de -6,5% et -7,1% à taux constants. Les ventes des activités genoux et hanches sont en baisse de -11,2% et -11,8% à taux constants.

Amplitude Surgical précise que ce retrait de l'activité correspond principalement au marché français, l'activité du premier trimestre de l'exercice 2020-2021 ayant vu un rattrapage d'interventions chirurgicales après la première vague du COVID-19, ce qui n'a pas été le cas lors de l'exercice en cours. Au contraire, le premier trimestre de 2021-2022 a été marqué par une moindre disponibilité des blocs opératoires et des patients qui ont souhaité reporter leurs interventions.

Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), affichent une forte croissance au premier trimestre et ressortent à 3,2 ME (+30,8% à taux constants), portée par les Etats-Unis. L'activité de Novastep représente 15,6% du chiffre d'affaires du Groupe.