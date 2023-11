Amplitude Surgical : chiffre d'affaires trimestriel en légère hausse

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 20,5 ME, en progression de 5,7% sur un an et 7% à taux constants.

L'activité en France progresse de 8,2%, alors que les distributeurs internationaux sont en progression de 13,3% et les filiales internationales du groupe enregistrent une baisse de -2,9% à taux courants et une hausse 2,2% à taux constants. L'activité directe d'Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 92% des ventes totales du Groupe, enregistre une hausse de +6,5% à taux constants.