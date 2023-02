Amplitude Surgical : chiffre d'affaires semestriel en progression de 17,3%

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires avant application de la norme IFRS 5 de 56,4 ME, en progression de 17,3% et de 14,2% à taux constants.

Les ventes des activités genoux et hanches ressortent à 45,2 ME, en hausse de 12,5% et 10,8% à taux constants. L'activité en France progresse de 14,2%, alors que les distributeurs internationaux sont en progression de 11,4% et les filiales internationales du Groupe enregistrent une progression de 7,7% à taux courants mais restent stables à taux constants.

Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), continuent d'afficher une forte croissance au premier semestre et ressortent à 11,2 ME (+31,6% à taux constants), portées aussi bien par les activités en France qu'aux Etats-Unis. L'activité de Novastep représente environ 20% du chiffre d'affaires du Groupe avant application de la norme IFRS 5.

Amplitude Surgical vise désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 124 ME avant application de l'IFRS 5 (activités extrémités incluses) avec une marge d'EBITDA de l'ordre de 22%.