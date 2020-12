Amplitude Surgical : Auroralux dépose son offre publique d'achat simplifiée à 2,15 euros

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a communiqué à l'AMF son projet de note en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée d'Auroralux visant les actions de la société au prix de 2,15 par action. L'offre fait suite au transfert du bloc de contrôle de la société. Ce transfert du bloc de contrôle représente un total de 25.010.557 actions, correspondant à 52,32% du capital social et des droits de vote théoriques d'Amplitude Surgical.

L'offre sera ouverte pendant 15 jours de négociation.

Elle sera suivi d'un retrait obligatoire.

Les membres du Conseil d'Administration détiennent des cctions de Amplitude Surgical dans les proportions suivantes :

- Olivier Jallabert : 95.702 Actions de la société ;

- Daniel Caille : 10 Actions de la société ;

- Stefano Drago :1 Action de la société ;

- Charlotte Pennec : 1 Action de la société.

Au regard du contexte de l'offre, du profil de l'initiateur et de ses intentions annoncées vis-à-vis de la société, la conclusion du Conseil d'Administration souligne : L'actionnaire minoritaire est libre d'apporter ou non ses actions à l'Offre publique d'achat simplifiée. Ses actions non apportées seront en revanche nécessairement transférées à l'initiateur dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire (RO) . En outre, aucune synergie n'est attendue de l'opération par l'initiateur, que le Retrait Obligatoire soit ou non mis en oeuvre .