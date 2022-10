Amplitude Surgical : amélioration des résultats 2021-2022

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a enregistré sur son exercice 2021-2022 une marge brute de 71,6%, en retrait de -210 points de base, impactée par une dynamique plus faible de ses activités industrielles, par un mix pays défavorable, ainsi qu'une évolution défavorable du cours de change de l'euro par rapport aux monnaies des filiales de distribution internationale du Groupe. Les charges opérationnelles ressortent à 40,7 ME, soit une baisse de -0,9% par rapport à l'exercice précédent, grâce à la maitrise des charges compte tenu d'une situation incertaine et à la suite d'un niveau de capitalisation de dépenses R&D plus élevé que lors de l'exercice précédent pour 1,8 ME.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire à hauteur de 6,8 ME contre un bénéfice de 0,9 ME lors de l'exercice 2020-2021, porté par l'évolution favorable du chiffre d'affaires, la maîtrise des charges d'exploitation ainsi que la baisse de 1,5 ME de charges non-récurrentes par rapport l'exercice précédent. Le résultat opérationnel est positif à 4,9 ME contre un résultat déficitaire de -1,7 ME au cours de l'exercice 2020-2021. Au total, le résultat net (part du Groupe) affiche une perte de -4,4 ME, contre -14,1 ME au cours de l'exercice précédent.

Au cours de ces derniers mois, Amplitude Surgical constate une hausse de ses prix d'approvisionnement ainsi que des délais d'approvisionnement en hausse significative, dépassant six mois pour certains produits. Pour répondre au risque d'approvisionnement, le Groupe conduit des revues de prévisionnel commercial approfondies et prend des engagements d'achats sur des durées plus longues.

Sous réserve que la pandémie de COVID-19 n'ait pas des nouveaux impacts restreignant l'activité économique du Groupe dans ses marchés et sous réserve de disponibilité du personnel médical dans les établissements de santé, Amplitude Surgical anticipe un retour à la trajectoire de croissance pré-COVID se traduisant par un chiffre d'affaires d'environ 129 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023 (activités Extrémités inclut - hors IFRS 5) avec une marge d'EBITDA de l'ordre de 21%.