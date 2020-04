Amplitude Surgical : Allianz SE sous les 5% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 avril 2020 par l'AMF, la société de droit allemand Allianz SE a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi indirectement en baisse, le 14 avril 2020, par l'intermédiaire des sociétés Allianz Iard et Génération Vie qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Amplitude Surgical, et détenir indirectement 2.202.440 actions Amplitude Surgical représentant autant de droits de vote, soit 4,61% du capital et des droits de vote de cette société. Le franchissement de seuils en question résulte d'une cession d'actions Amplitude Surgical sur le marché, indique par ailleurs Allianz SE dans sa déclaration à l'Autorité des marchés financiers. À cette occasion, la société Allianz Iard a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.