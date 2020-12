Amplitude Surgical : AG en vue

(Boursier.com) — Amplitude Surgical, leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce les modalités de retransmission de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des Actionnaires le 17 décembre 2020.

La société annonce qu'en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et conformément à l'Ordonnance no 2020-1497 en date du 2 décembre 2020, elle a décidé de modifier les modalités de participation à son Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire du 17 décembre 2020 convoquée à huis clos à 9h00, et de prévoir ainsi une retransmission en direct (puis disponible en différée) de l'Assemblée générale, afin de permettre à toute personne ayant normalement le droit d'assister à cette Assemblée d'en suivre le déroulement à distance.