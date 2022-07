Amplitude Surgical : activité dynamique au 4e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical, au 4e trimestre de l'exercice 2021-2022 (d'avril à juin 2022), ressort à 27,6 millions d'euros, en progression de +25,3% et +22,4% à taux constants. La croissance du trimestre est majoritairement attribuable à la poursuite de la croissance de l'activité Novastep ainsi qu'à une situation sanitaire en France quasi-normale au cours du 4e trimestre 2021-22 pour les activités genoux et hanches alors que ce trimestre avait été impacté défavorablement sur l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort à 104,8 ME, en progression de +9,8% et +8,2% à taux constants.

Sur le marché français, le chiffre d'affaires s'inscrit à 68,2 ME, en progression de +9,4%, grâce au retour à la normale de l'activité genoux et hanches sur le dernier trimestre et à la croissance avec acquisition des nouveaux clients par Novastep sur le marché français. L'activité internationale du Groupe ressort à 36,6 ME, en hausse de +10,5% et de +6% à taux constants. Les filiales du Groupe enregistrent une hausse de +10,5% à taux courants à 27,8 ME grâce à la forte progression des activités extrémités Novastep aux Etats-Unis. L'activité avec les distributeurs enregistre une hausse de +10,5% à 8,8 ME. L'activité directe d'Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 92% des ventes totales du Groupe, enregistre une hausse de +8% à taux constants.