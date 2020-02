Amplitude Surgical : accord de distribution exclusif aux Etats-Unis

Amplitude Surgical : accord de distribution exclusif aux Etats-Unis









Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — Amplitude Surgical a annoncé la signature par sa filiale Novastep d'un accord de distribution exclusif avec Carbon22 sur le marché international et plus spécifiquement aux États-Unis. Fondée par un consortium de chirurgiens orthopédiques et podiatriques reconnus, Carbon22 est une société américaine spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la cheville, offrant également des conseils en matière de pratiques et de techniques chirurgicales avancées pour la réparation du pied et de la cheville.

Amplitude Surgical souligne que les implants de Carbon22 disposent de caractéristiques uniques, comme la radio transparence permettant la visualisation per opératoire des sites de fusion et en post opératoire des zones de consolidation. Ces caractéristiques innovantes offrent aux solutions de Carbon22 un positionnement différenciant par rapport aux produits concurrents tout en limitant leur coût.

L'accord de distribution exclusif signé avec Carbon22 permettra à Novastep, filiale d'Amplitude et acteur reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux pour la chirurgie des extrémités, d'intégrer une gamme de solutions innovantes à son offre de produits et ainsi accélérer ses opportunités de croissance aux États-Unis.