Amplitude Surgical : 75,4 ME de chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois (juillet 2002 - mars 2023) de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical, après application de la norme IFRS 5, ressort à 75,4 millions d'euros, en progression de +16,8% et +15,8% à taux constants. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe après application de la norme IFRS 5 correspond aux ventes des activités genoux et hanches.

L'activité en France progresse de 19,1%, alors que les distributeurs internationaux sont en progression de 10,3% et les filiales internationales du Groupe enregistrent une progression de 11,2% à taux courants et 6,6% à taux constants.

"Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022-23, Amplitude Surgical affiche une hausse du chiffre d'affaires du Groupe après application de la norme IFRS 5 et correspondant uniquement à l'activité genoux et hanches de 15,8%. Les activités genoux et hanches progressent notamment grâce à une croissance de 19,1% de l'activité en France qui bénéficie d'une dynamique commerciale favorable ains que d'une disponibilité quasi normale des blocs opératoires, ce qui n'était pas le cas lors des neufs premiers mois de l'exercice précédent", indique Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical.

Perspectives

Sur la base de l'activité réalisée au cours des 9 premiers mois de l'exercice et des indicateurs de l'activité commerciale du dernier trimestre, la société anticipe pour l'exercice 2022-23 (exercice arrêté au 30 juin 2023) :

- un chiffre d'affaires d'environ 100 ME au cours de l'exercice pour l'activité genoux et hanches ; et

- une marge d'Ebitda comprise entre 26% et 27% pour l'exercice 2022-23 pour l'activité genoux et hanches.