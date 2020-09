Amoéba : sur Euronext Growth le 14 septembre

(Boursier.com) — Amoéba annonce le transfert de cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. La demande d'admission des titres de la société Amoéba sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 7 septembre.



Ce transfert va permettre à Amoéba d'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Il devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



Amoéba continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché .

Sur le marché Euronext Growth Paris, le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0011051598) et le code mnémonique deviendra ALMIB.

Par ailleurs, la détention d'actions Amoéba reste éligible aux PEA et PEA-PME.

La radiation des actions de la société Amoéba sur Euronext Paris se fera le 14 septembre 2020 (avant bourse). L'admission des actions de la société Amoéba sur Euronext Growth Paris se fera à la même date, à l'ouverture du marché.