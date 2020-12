Amoeba : sous pression

(Boursier.com) — Amoeba recule de plus de 8% à 3,15 euros ce mardi, alors que la société a annoncé la signature d'un nouveau contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement (OCAPI) et d'une convention de subordination entre Amoéba, Nice & Green SA et la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

"La relation de confiance mutuelle que nous avons développée avec Nice & Green au cours des 2 dernières années nous a naturellement conduit à la mise en place de cette nouvelle ligne de financement sans précédent dans l'histoire d'Amoéba. Cette opération nous permettra de développer notre application biocontrôle au niveau mondial sur les grandes cultures, de poursuivre l'instruction de nos dossiers règlementaires et de restructurer l'endettement de l'entreprise tout en renforçant ses fonds propres" a déclaré Valérie Filiatre, Directeur Général Adjoint d'Amoéba.

"Au travers de cette opération Nice & Green renouvelle sa confiance à Amoeba et lui permet d'aborder l'année 2021 avec sérénité. Rappelons qu'à date la visibilité financière de la société s'étend à octobre 2021" souligne Portzamparc dans sa note matinale.