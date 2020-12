Amoéba signe un accord de développement et de commercialisation avec Philagro

(Boursier.com) — Amoéba a signé une Lettre d'Intention (LOI) avec Philagro France, portant sur le développement et la commercialisation de son produit de biocontrôle contre le mildiou de la vigne en France. Cette signature, avec un acteur reconnu sur le marché de la protection des cultures -entité née de l'alliance stratégique de trois groupes japonais (Sumitomo Chemical Company, Nissan Chemical Industries et Nihon Nohyaka Company)- fait suite au partenariat annoncé en avril 2020 afin d'évaluer les performances du fongicide de biocontrôle contenant la substance active d'Amoeba : le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky.

L'objectif de la LOI est de définir les contours de la collaboration entre les deux sociétés avant et après la commercialisation du produit sur le territoire français en vue de la signature d'un contrat de partenariat commercial sous 12 mois. Amoéba effectuera les tests règlementaires nécessaires à l'enregistrement de son produit et Philagro affinera par des essais au champ le positionnement marketing et commercial du produit.



Amoéba s'est engagée de manière exclusive avec Philagro France concernant l'application vigne sur une durée de commercialisation de plusieurs années en France, 1er marché européen pour le traitement contre le mildiou.