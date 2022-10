Amoéba retire son dossier de demande d'homologation au Canada

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba a décidé de ne pas poursuivre l'instruction de son dossier biocide à base d'amibe vivante au Canada.

Compte tenu du risque réglementaire élevé de cette application, qui mobilise des ressources humaines et financières, Amoéba a décidé de retirer définitivement le dossier de demande d'homologation au Canada. Il va concentrer ses ressources sur les applications à faible risque réglementaire, principalement l'application biocontrôle qui a reçu des évaluations positives en Europe et aux Etats-Unis, et l'application biocide dans les tours de refroidissement fermées aux Etats Unis.

Amoéba poursuit également sa recherche et le développement d'autres usages de l'amibe, sous sa forme lysée non vivante, qui présente un risque règlementaire bien plus faible que la forme vivante, et donc des chances de succès élevés.