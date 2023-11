Amoéba : résultats des campagnes d'essais 2023...

(Boursier.com) — Amoéba communique ses résultats d'essais 2023... Avec plus de 140 essais en champ réalisés ou en cours en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil, au Costa Rica et en Asie, la campagne d'essais hiver 2022/ été 2023 confirme les résultats de la saison 2022, et permet d'affiner la stratégie commerciale et les marchés ciblés en vue de la commercialisation du biofongicide Axpera.

Dans ce contexte de pré-commercialisation, les objectifs principaux de ces essais menés par des prestataires externes indépendants en petites parcelles sous référentiel BPE (Bonnes Pratiques d'Expérimentation) étaient :

- de générer des données d'efficacité pour les futurs dossiers de demandes d'homologation des produits en Europe, au Brésil et en Californie.

- de déterminer une stratégie de positionnement d'Axpera en menant des essais impliquant une association ou une application en alternance avec d'autres fongicides conventionnels et biologiques.

- d'évaluer les formulations de la société sur de nouvelles cultures cibles afin d'élargir les connaissances d'Amoéba sur le spectre d'activité du biofongicide à base de lysat d'amibes.

Deux formulations principales ont été testées suivant les cultures : une suspension concentrée (SC, Suspension Concentrate) qui devrait être la formulation retenue pour l'homologation du produit formulé, ainsi qu'une dispersion huileuse (OD, Oil Dispersion) plus adaptée pour certaines cultures.

Les essais menés cette année ont permis de confirmer les doses d'application pour les futures demandes d'AMM et de positionner Axpera en association ou en alternance dans des programmes agriculteurs biologiques ou conventionnels.