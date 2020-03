Amoéba : résultats 2019 et perspectives

(Boursier.com) — La société Amoéba a publié des résultats 2019 proches de ceux de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'établit à -5 5 ME et présente une légère amélioration de 9% malgré l'intégration en frais de recherche et développement d'une provision pour dépréciation de 933 KE passée sur les actifs incorporels.

La non-approbation de la substance active biocide en Europe et le décalage consécutif du lancement de l'activité de production a conduit à une baisse des frais de déploiement industriel.

Les dépenses de Recherche et Développement augmentent à 2,61 ME et les frais généraux ont diminué à 2,58 ME. La perte nette 2019 se maintient à 7,25 ME. La trésorerie s'élevait à 4,8 ME à fin 2019 contre 3,5 ME au 31 décembre 2018.

Après analyse de l'impact de la crise sanitaire Covid 19, Amoéba identifie un seul impact à ce jour : l'allongement de deux mois - sur une durée d'élaboration totale de deux ans - de la préparation des dossiers réglementaires biocontrôle. Ainsi, le dossier européen, dont la soumission était prévue fin mars 2020, sera soumis à l'autorité compétente autrichienne avant la fin du mois de mai. La soumission du dossier à l'Agence américaine de protection de l'Environnement (US EPA), qui était prévue fin mai, le sera fin juillet 2020 au plus tard.

Amoéba, tout en privilégiant la santé de ses collaborateurs dans le respect des consignes gouvernementales par l'application des mesures de sécurité les plus strictes, maintient par ailleurs ses moyens de production

La société a procédé à une analyse de sa prévision de trésorerie qui lui permet de financer ses besoins sans revenus additionnels jusqu'en aout 2021. Il ressort toutefois de cette analyse que la poursuite du développement est conditionnée à la signature d'un contrat d'émission de 200.000 BSA en faveur de la Banque Européenne d'Investissement et de la suppression consécutive du covenant attaché au prêt BEI et de l'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire devant être convoquée pour le 28 mai 2020, de cette opération.