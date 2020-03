Amoeba : recherché après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amoeba remonte de plus de 4% ce jeudi à 0,78 euro après avoir signé un contrat de transfert de matériel (Material Transfer Agreement) avec Stähler Suisse SA. Ce partenariat avec l'un des principaux distributeurs de produits phytosanitaires et de solutions de biocontrôle en Suisse, a pour objet d'étendre l'évaluation des performances des produits de biocontrôle d'Amoéba pour la vigne et la pomme de terre.

L'objet du partenariat de recherche est la mise à disposition par Amoéba de produits expérimentaux contenant le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky. En contrepartie, Stähler Suisse SA procédera à ses propres essais en plein champ afin d'évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies essentielles propres aux cultures testées.

Amoéba et Stähler Suisse SA entament ainsi une phase de recherche ciblée qui pourrait favoriser le développement commercial des solutions de biocontrôle d'Amoéba si elle s'avère concluante.

Le rapprochement d'Amoéba avec les acteurs majeurs de la protection des cultures, comme l'est Stähler Suisse SA sur son marché, participe à la stratégie de développement d'Amoéba sur son activité de biocontrôle. Ces essais présentent un important potentiel de valorisation pour la société et sont une étape essentielle vers un éventuel partenariat commercial , explique Fabrice Plasson, Président Directeur Général d'Amoéba.

Amoéba rappelle que la société est toujours en phase de tests sur ses applications biocide et biocontrôle et ne commercialise à ce jour aucun produit... "Au même titre que le partenariat signé récemment avec le groupe De Sangosse, nous comprenons qu'il s'agit pour l'heure d'un partenariat de recherche qui, s'il s'avérait concluant, pourrait renforcer le potentiel commercial du biocide d'Amoeba" commente Portzamparc.