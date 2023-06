Amoéba : rassuré ?

(Boursier.com) — Amoéba reste stable sur les 0,57 euro ce jeudi, alors que Portzamparc a refait le point avec le management. Pour l'analyste, la source d'inquiétude reste les besoins de financement importants, même si ses derniers échanges avec la direction ont été rassurants. Cette dernière devrait communiquer sur les solutions de financement d'ici la fin de l'année. Rappelons que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022. Au 31 décembre, son résultat opérationnel s'établissait à -5,84 millions d'euros (-5,58 ME au 31 décembre 2021). Le résultat net est ressorti à -8,02 ME (-7,81 ME au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de la société s'élevaient à 8,2 ME. L'endettement financier de la société ressortait à 2,4 ME (12,5 ME au 31 décembre 2021) et était principalement constitué de l'emprunt obligataire résultant des obligations émises et non encore converties à la clôture (2,1 ME) et des dettes liées aux obligations locatives (0,3 ME). La trésorerie au 31 décembre 2022 s'établissait à 5,53 ME (7,27 ME au 31 décembre 2021).

A la date de clôture des comptes, la société disposait d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie à 12 mois, estimant pouvoir faire face à ses engagements pris jusqu'en décembre 2023.