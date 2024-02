Amoeba : rappel du changement de gouvernance et révision des axes de croissance de la société

(Boursier.com) — Amoeba , biotech industrielle en pre?-commercialisation* spécialisée dans le traitement du risque microbiologique, développant un ingrédient cosmétique anti âge, un agent de biocontrôle pour le traitement des plantes en agriculture ayant reçu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et un biocide biologique ayant également obtenu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour un usage dans les systèmes de refroidissement fermés, annonce des informations complémentaires suite au changement de gouvernance, et une révision des axes de croissance de la société.

Rappel du changement de gouvernance

Lors de sa re?union du 14 de?cembre 2023, le Conseil d'administration d'Amoe?ba a de?cide? d'un changement du mode de gouvernance de la Société, entraînant la cessation automatique des mandats de Pre?sident du Conseil d'administration et Directeur Ge?ne?ral de Fabrice Plasson. Le Conseil d'administration a unanimement nomme? au poste de Pre?sident du Conseil d'administration Benoit Villers, fondateur et Managing Partner de Nice & Green SA, ancien directeur général commercial du groupe Barry Callebaut. Benoit Villers a été proposé par Nice & Green SA, qui est le premier actionnaire de la société avec 29.4% de participation.

Le Conseil d'administration a e?galement nomme?, Jean-François Doucet, précédemment Directeur Ge?ne?ral adjoint au poste de Directeur Ge?ne?ral de l'entreprise. Jean-François Doucet a une longue expe?rience dans le domaine de l'audit, du conseil et de la direction financière, acquise dans des sociétés internationales.

Révision des axes de développement

A l'initiative de son nouveau Pre?sident du Conseil d'administration et en accord avec le Directeur Ge?ne?ral et le Conseil d'administration, une re?vision complète des axes de de?veloppement d'Amoe?ba a e?te? initie?e. L'objectif est de raccourcir le temps ne?cessaire jusqu'à la ge?ne?ration de cash flow d'exploitation positif. Il en re?sulte une focalisation du de?veloppement des activite?s sur les produits et les marchés offrant les meilleures rentabilités et une commercialisation plus rapide.

Visant les activite?s à forte marge et non pas les activite?s à fort volume, il est d'ores et de?jà envisage? de satisfaire la production pre?vue à court et moyen terme, par l'extension des capacite?s de production à Chassieu, siège actuel de la Société. Dès lors, le Conseil d'administration a de?cide? de mettre en attente la construction de l'usine pre?vue à Cavaillon dont le financement n'e?tait pas finalise?, et ce jusqu'à ce que le chiffre d'affaires ge?ne?re? par les ventes produites depuis Chassieu assure un cash-flow opérationnel suffisant.

Amoe?ba entend très prochainement communiquer sur son nouveau plan d'actions, de?taillant ses nouvelles orientations visant à optimiser l'exploitation des actifs scientifiques de?veloppe?s et autorise?s au cours de ces dernières années.