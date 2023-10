Amoéba : publie un article scientifique sur l'efficacité de ses produits de biocontrôle contre le mildiou et les oïdiums de la tomate

(Boursier.com) — Amoéba publie un 3e article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle dans le numéro spécial "Biological Control of Plant Diseases II" de Plants, journal du groupe MDPI.

Amoéba présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, l'efficacité des produits de biocontrôle d'Amoéba à base du lysat de l'amibe non pathogène Willaertia magna C2c Maky sur le mildiou et les oïdiums de la tomate. Les données scientifiques démontrent sur cette culture nouvellement testée, comme pour la vigne et la pomme de terre.

Les données ont été obtenues dans le cadre d'essais réalisés par des prestataires indépendants. Les tomates étant cultivées à la fois sous serre et en champs, l'utilisation d'AXPERA EVA a été validée pour ces deux modes de cultures lors de la campagne d'essais en 2022. Les résultats montrent que le lysat de l'amibe Willaertia magna C2c Maky, produit d'origine naturelle, protège les tomates à la fois contre le mildiou et les oïdiums avec une efficacité pouvant atteindre 97% sur feuilles et 100% sur fruits.