Amoéba : publication sur l'efficacité des produits de biocontrôle contre le mildiou

(Boursier.com) — Le producteur de biocide biologique Amoéba annonce la publication d'un 2e article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle dans le numéro spécial "Plant Bioprotection" de Plants, journal du Groupe MDPI. Cet article présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, l'efficacité des produits de biocontrôle d'Amoéba à base du lysat de l'amibe Willaertia magna C2c Maky sur le mildiou de la pomme de terre.

Les données scientifiques démontrant le double mode d'action du lysat pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre y sont présentées :

- Sur l'effet indirect via la stimulation des défenses naturelles de la plante

- Sur l'effet direct fongicide vis-à-vis de l'agent pathogène Phytophtora infestans responsable du mildiou de la pomme de terre (potato late blight).

Les données collectées dans le cadre d'essais d'efficacité en serre et en champ (campagnes 2020 et 2021) sont également publiées. Elles démontrent que le lysat de l'amibe Willaertia magna C2c Maky, produit d'origine naturelle, protège les plantes sans aucun traitement complémentaire à hauteur de 77% lorsque la maladie est réduite (28% de la surface des plantes non traitées affectées) et jusqu'à 49% lorsque les plantes non traitées sont détruites à 100%. Un gain de rendement a également été obtenu avec jusqu'à 30% de tubercules en plus.