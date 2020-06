Amoéba : projet de transfert vers Euronext Growth Paris

Crédit photo © Amoeba

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte de la société Amoéba, réunie ce mercredi 24 juin, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris. Le Conseil d'administration a décidé la mise en oeuvre de ce transfert qui interviendra dans un délai minimum de deux mois.

Ce projet vise à permettre à Amoéba d'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation.

Conformément aux dispositions légales, Amoéba restera soumis, pendant une durée de 3 ans à compter de sa radiation du marché Euronext, au régime des offres publiques obligatoires et au maintien des obligations d'information relatives aux franchissements de seuils tels qu'applicables pour les sociétés cotées sur Euronext.

Le code mnémonique AMEBA deviendra ALMIB à compter de l'admission des titres sur Euronext Growth Paris.