Amoéba : peut faire face à ses engagements jusqu'en septembre 2023 malgré 8 ME de pertes en 2020

Crédit photo © Amoeba

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel d'Amoéba s'établit à -6,15 millions d'euros (-5,51 ME au 31 décembre 2019).

La société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2020. Les subventions restent stables par rapport à 2019. Elles sont constituées du Crédit Impôt Recherche et reflètent les efforts faits par l'entreprise en matière de recherche et développement sur son application biocontrôle au cours de l'année 2020.

Les frais de déploiement industriel sont en légère hausse par rapport à l'année précédente. Les dépenses de Recherche et Développement s'établissent à 1,61 ME en baisse par rapport à 2019 (2,63 ME). Cette baisse est due à une dépréciation exceptionnelle des frais de développement pour 933 kE passée en juin 2019 suite au retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Etats Unis et le décalage consécutif des opérations de production (cf. communiqué de presse du 19 août 2019). Les frais de marketing et ventes (221 kE) sont en diminution (274 kE en 2019). Les frais généraux et administratifs s'établissent à 3,838 ME, en hausse de 1,26 ME par rapport à l'année précédente. Cet écart est dû aux coût des études règlementaires, à l'augmentation des honoraires relatifs aux opérations financières et à la gestion des brevets.

Le résultat financier comprend principalement des charges d'intérêts liés aux emprunts bancaires (1,54 ME), à l'opération OCAPI (359 kE) et aux pertes de change.

Le résultat net s'établit ainsi à -8,16 ME (-7,25 ME au 31 décembre 2019).

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres de la société s'élèvent à 2 ME (4,2 ME au 31 décembre 2019). L'endettement financier de la société s'élève à 8,6 ME et est principalement constitué du prêt BEI (5 ME) et des intérêts capitalisés (2,9 ME), ainsi que des dettes liées aux obligations locatives (0,7 ME). La trésorerie d'Amoéba au 31 décembre 2020 s'élève à 4,97 ME (4,76 ME au 31 décembre 2019).

A la date d'arrêté des comptes, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois, estimant pouvoir faire face à ses engagements pris jusqu'en septembre 2023.